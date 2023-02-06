Путин разрешил российской компании купить дочерний банк Mercedes-Benz

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Президент России Владимир Путин разрешил автомобильному холдингу «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz. Распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Автодом» получил разрешение на сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале компании «Мерседес-Бенц Банк Рус», который принадлежит Mercedes-Benz Group AG.

С октября 2022 года начал действовать запрет на проведение сделок с акциями и долями иностранных банков и российских кредитных организаций с головными структурами, расположенными в недружественных странах, без специального разрешения президента. Это ограничение коснулось 45 кредитных организаций, в числе которых ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус».

Некоторые иностранные банки, имеющие дочерние структуры в России, объявили о намерении свернуть это направление бизнеса после начала военной операции на Украине. Весной французская группа Societe Generale продала Росбанк группе «Интеррос» Владимира Потанина. Позже такая же сделка состоялась в отношении активов банка «Хоум Кредит».

Сделки с активами в России нерезиденты могли проводить только с разрешения специальной подкомиссии при правительстве. В июле 2022 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что подкомиссия больше не будет одобрять иностранцам продажу дочерних банков. Он назвал это ответом на воспрепятствование работе российских кредитных организаций за рубежом.

О том, что Mercedes-Benz уходит с российского рынка и продает свои доли в местных дочерних компаниях, стало известно в октябре 2022 года. «Всю собственность получит компания «Автодом», в число российских активов входят АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

Дилерская компания планирует завершить покупку активов в начале 2023 года, писал Autonews. После того как все сделки состоятся, «Автодом» сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке. Сейчас техобслуживание машин осуществляется собственными силами сервисных центров по всей России.

Как рассказал гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, компания планирует восстановить отгрузку запчастей, а также рассматривает возможность заниматься продажами автомобилей Mercedes, которые приедут в Россию по параллельному импорту.

В мае 2022 года Минпромторг включил автомобили и Mercedes-Benz в список брендов, продукцию которых можно ввозить в Россию без дополнительных разрешений со стороны правообладателей торговой марки. Однако трудности с поставками остались — транспортные средства стоимостью €50 тыс. и более (более 3,8 млн руб.) попали под действие эмбарго Евросоюза на поставки в Россию предметов роскоши, которое было наложено в середине марта.