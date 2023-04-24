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Военные расходы Европы стали максимальными со времен холодной войны

SIPRI: военные расходы в мире выросли до рекордных $2,24 трлн
Больше всех тратили США, а расходы Киева выросли на 640% год к году. Из-за начала полномасштабных боев на Украине стремительно увеличились оборонные траты соседних с Россией стран — Польши, Финляндии и Литвы
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Общемировые военные расходы в прошлом году выросли на 3,7% в реальном выражении и достигли нового максимума в $2,24 трлн. Самый стремительный рост трат на оборону произошел в Европе — на 13% за год, это рекорд с 1989 года, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Европейская часть трат в значительной степени приходится на Россию и Украину, однако конфликт между ними способствовал росту расходов других стран из опасений действиями Москвы и для предоставления помощи Киеву. Расходы стран Центральной и Западной Европы составили $345 млрд. Решительнее всего нарастили военные расходы страны Северной и Восточной Европы: Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%).

Военные расходы России выросли в прошлом году примерно на 9,2% и достигли $86,4 млрд — в 2021 году оборонные траты составляли 3,7% ВВП, годом позднее — уже 4,1% ВВП, подсчитали аналитики. Украинские военные расходы в 2022 году выросли на 640% и достигли $44 млрд, это рекордный рост оборонных трат какой-либо страны, выявленный SIPRI. На поддержание вооруженных сил Украина в прошлом году потратила 34% ВВП по сравнению с 3,2% в 2021-м.

Лидером остались США — $877 млрд, это 39% от общемировых оборонных трат. Американский показатель в три раза превышает затраты на те же цели Китая (около $292 млрд), который занимает вторую строчку рейтинга. Рост расходов США в реальном выражении на 0,7% в 2022 году был бы еще больше, если бы не самый высокий уровень инфляции с 1981 года, отметили эксперты.

Увеличение трат США в основном связано с беспрецедентной помощью Украине. «Учитывая масштаб расходов США, даже незначительное увеличение в процентном выражении оказывает существенное влияние на уровень мировых военных расходов», — добавил старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нан Тиан.

Военная операция России, безусловно, повлияла на увеличение военных трат Европы в прошлом году, но опасения по поводу действий Москвы копились гораздо больший срок, заявил исследователь программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато. Он указал, что многие страны бывшего соцлагеря более чем удвоили оборонные траты еще с 2014 года, когда Крым вошел в состав России.

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Такая динамика говорит о том, что мир становится все менее безопасным, отмечает Нан Тиан. Он пояснил: «Государства наращивают военную мощь в ответ на ухудшение обстановки в плане безопасности, улучшения которой они не предвидят в ближайшем будущем».

Расходы стран Азии и Океании на оборону выросли на 2,7% и составили $575 млрд. Их траты с 2013 года выросли на 45%. Япония потратила $46 млрд — на 5,9% больше, чем годом ранее, это рекордный рост с 1960 года.

По последним данным аналитиков SIPRI, на фоне роста военных расходов в мире падает объем экспорта российского вооружения: в прошлом году продажи продолжили снижаться четвертый год подряд.

В ноябре президент Владимир Путин говорил, что, хотя значительная часть производимого вооружения направляется на внутренние нужды, с начала года Россия поставила на мировые рынки военной продукции на сумму $8 млрд. По словам главы государства, контракты были заключены на еще бóльшую сумму.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
SIPRI военные расходы Европа холодная война
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