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Лавров поддержал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Глава МИД России Лавров поддержал идею перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал идею перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, сообщает ТАСС.

«Я думаю, это было бы хорошо», — ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас для этого время.

Перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более нейтральную точку, например, в Женеву или Вену, предложил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В феврале он обвинял США в несоблюдении соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры международной организации.

США неоднократно отказывали в выдаче виз российским делегатам, направляющимся в страну для участия в работе ООН. Представитель России в Шестом комитете Генеральной ассамблеи ООН, который занимается рассмотрением правовых вопросов, Сергей Леонидченко говорил, что Москва сталкивается с такими проблемами в течение более чем четырех лет.

В этот раз Лавров, который прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН, где в этом месяце председательствует Россия, долго не мог получить визу для визита в США. Ему и членам российской делегации документы выдали за неделю до поездки. Российские журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова, разрешений на въезд так и не получили. В Белом доме объяснили отказ тем, что он представляют органы пропаганды.

В то же время Ильичев отмечал, что «очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк», и его предложение о переносе штаб-квартиры — «это больше финансово-экономического плана размышления». Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти сказала РБК, что решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать, требуется оценить эффективность подобных мер.

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Швейцария, по словам Черезетти, «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби» и другими городами, где расположены подразделения ООН.

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ООН Сергей Лавров штаб-квартира ООН США
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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