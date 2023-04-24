Лавров поддержал идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Сергей Лавров (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал идею перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, сообщает ТАСС.

«Я думаю, это было бы хорошо», — ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас для этого время.

Перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более нейтральную точку, например, в Женеву или Вену, предложил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В феврале он обвинял США в несоблюдении соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры международной организации.

США неоднократно отказывали в выдаче виз российским делегатам, направляющимся в страну для участия в работе ООН. Представитель России в Шестом комитете Генеральной ассамблеи ООН, который занимается рассмотрением правовых вопросов, Сергей Леонидченко говорил, что Москва сталкивается с такими проблемами в течение более чем четырех лет.

В этот раз Лавров, который прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН, где в этом месяце председательствует Россия, долго не мог получить визу для визита в США. Ему и членам российской делегации документы выдали за неделю до поездки. Российские журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова, разрешений на въезд так и не получили. В Белом доме объяснили отказ тем, что он представляют органы пропаганды.

В то же время Ильичев отмечал, что «очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк», и его предложение о переносе штаб-квартиры — «это больше финансово-экономического плана размышления». Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти сказала РБК, что решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать, требуется оценить эффективность подобных мер.

Швейцария, по словам Черезетти, «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби» и другими городами, где расположены подразделения ООН.