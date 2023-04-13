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Посол заявил, что США пообещали Лаврову холодный прием

Посол Антонов: США предупредили, что Лаврова в Нью-Йорке ждет холодный прием

США предупредили, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН ждет холодный прием, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться», — сказал дипломат в эфире передачи «Большая игра на Первом канале.

Антонов сообщил в телеграм-канале дипмиссии, что США не оформили визы российской делегации и журналистам, а также не согласовали прибытие спецборта Лаврова в Нью-Йорк, хотя запрос был направлен в американское посольство еще в конце марта.

Дипломат призвал Вашингтон решить вопрос, поскольку невыдача виз является «нарушением обязательств Соединенными Штатами как страной размещения штаб-квартиры ООН», которая находится в Нью-Йорке.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН (эта функция ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому). По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24–25 апреля. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 12 апреля заявил, что организация «полностью рассчитывает на выполнение принимающей страной своих обязательств».

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Теги
Персоны
Анатолий Антонов Сергей Лавров Госдепартамент США посол визы ООН

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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