МИД сообщил о начале выдачи виз США российской делегации в ООН

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Вашингтон начал выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, передает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.

«Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН», — добавили в ведомстве.

О проблемах с выдачей виз российским дипломатам и журналистам 13 апреля заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон также не согласовал прибытие спецборта Лаврова. Он рассказал, что в американское посольство в России запрос об оформлении виз направили еще в конце марта.

США предоставляют визы для участия в заседаниях ООН, поскольку штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН (эта функция ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому). По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24–25 апреля.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 12 апреля заявил, что организация «полностью рассчитывает на выполнение принимающей страной своих обязательств».