Небензя заявил о готовности Лаврова встретиться с Блинкеном в здании ООН

Энтони Блинкен (слева) с Сергеем Лавровым (Фото: Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров будет готов встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в штаб-квартиру ООН 24–25 апреля. Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Он пояснил, что это зависит от желания и возможностей Блинкена. «Мы никогда не убегали от любых встреч с теми, кто хочет этих встреч», — подчеркнул Небензя. «Если госсекретарь Блинкен захочет встретиться, конечно, место будет предоставлено, <...> я полагаю, министр будет готов поговорить», — сказал дипломат.

В апреле Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Небензя говорил, что некоторые из заседаний, которые назначит российская делегация, будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования и проблеме неконтролируемого экспорта оружия. На дебатах по «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН» и ближневосточному урегулированию будет председательствовать Лавров, сообщили в МИД России.

Блинкен и Лавров 2 апреля по инициативе американской стороны поговорили по телефону, они обсудили задержание в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Госсекретарь призвал немедленно освободить репортера и потребовал разрешить сотрудникам консульства посетить его, чтобы проверить условия содержания под стражей. Российский министр заявил о необходимости для американской стороны уважать решения властей России и призвал не «нагнетать ажиотаж».

Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге, ФСБ обвиняет журналиста в шпионаже. The Wall Street Journal опровергла обвинения против репортера и назвала произошедшее «жестким оскорблением свободной прессы». 30 марта суд в Москве арестовал Гершковича до конца мая.