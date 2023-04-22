Приложение 2ГИС вернулось в App Store

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Картографический сервис 2ГИС cнова стал доступен для скачивания в App Store, сообщили РБК в пресс-службе компании. Его удалили из магазина приложений прошлой осенью.

Приложение уже можно установить. В 2ГИС пообещали в ближайшее время выпустить обновление.

2ГИС исчезло из магазина приложений Apple в прошлом сентябре. Уже установленные приложения продолжали работать. В магазине приложений для Android — Google Play — оно оставалось доступным.

Основной владелец 2ГИС — Сбербанк, он владеет 72% компании с 2020 года. Приложение самого банка «Сбербанк Онлайн» недоступно ни в App Store, ни в Google Play. Его удалили после введения против «Сбера» санкций Вашингтоном в прошлом апреле, которые подразумевают запрет для американского бизнеса на сотрудничество с российской компанией.

19 апреля в App Store появилось новое приложение «Сбера» SBOL. Тем клиентам, у кого уже был установлен «Сбербанк Онлайн» или СБОЛ (еще одно приложение банка, которое неоднократно удаляли из магазина), рекомендовали скачать новое приложение. Однако 21 апреля SBOL было удалено из App Store.