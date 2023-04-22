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Приложение 2ГИС вернулось в App Store

Приложение 2ГИС снова появилось в App Store
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Картографический сервис 2ГИС cнова стал доступен для скачивания в App Store, сообщили РБК в пресс-службе компании. Его удалили из магазина приложений прошлой осенью.

Приложение уже можно установить. В 2ГИС пообещали в ближайшее время выпустить обновление.

2ГИС исчезло из магазина приложений Apple в прошлом сентябре. Уже установленные приложения продолжали работать. В магазине приложений для Android — Google Play — оно оставалось доступным.

Основной владелец 2ГИС — Сбербанк, он владеет 72% компании с 2020 года. Приложение самого банка «Сбербанк Онлайн» недоступно ни в App Store, ни в Google Play. Его удалили после введения против «Сбера» санкций Вашингтоном в прошлом апреле, которые подразумевают запрет для американского бизнеса на сотрудничество с российской компанией.

19 апреля в App Store появилось новое приложение «Сбера» SBOL. Тем клиентам, у кого уже был установлен «Сбербанк Онлайн» или СБОЛ (еще одно приложение банка, которое неоднократно удаляли из магазина), рекомендовали скачать новое приложение. Однако 21 апреля SBOL было удалено из App Store.

Теги
2ГИС App Store Apple
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