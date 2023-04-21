В магазине приложений Google появились имитации «СБОЛ» и RuStore

Фото: Jirapong Manustrong / Shutterstock

В магазине Google Play появились имитации программ RuStore, RuMarket и «СБОЛ» — сервисов, призванных обойти удаление российских приложений из самого Google Play, убедился корреспондент РБК. На появление таких приложений обратил внимание «Коммерсантъ».

Приложения доступны к скачиванию, но по факту они являются рекламой других сервисов, отмечает издание.

Приложение RuStore, принадлежащее VK, доступно для скачивания на официальном сайте и не размещено в других магазинах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. «Мы рекомендуем пользователям перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию», — заявили в VK.

21 апреля мобильная версия приложения Сбербанка снова была удалена из магазина App Store. 19 апреля программа стала доступна для скачивания для пользователей iPhone. Как убедился корреспондент РБК, приложение можно было найти в App Store, если в поисковик ввести и название, и разработчика: SBOL LLC OPEN. ТАСС передает, что разработчиком приложения была указана компания LLS Open Digital Solutions.

В середине августа 2022 года в App Store появился агрегатор для банковских операций «СБОЛ», разработанный компанией «Открытые ИТ-решения», который должен был заменить мобильное приложение интернет-банкинга «Сбера». Спустя неделю приложение было удалено на фоне санкционной борьбы, хотя сам сервис продолжал работу. В октябре «СБОЛ» вернулся в App Store.