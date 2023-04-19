Фото: Андрей Любимов / РБК

В App Store появилось новое приложение «Сбера» SBOL для пользователей iPhone, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Клиентам, у которых уже установлены «Сбербанк Онлайн» или «СБОЛ», рекомендуется скачать новое приложение. В SBOL добавлены новые функции, оно полностью безопасно, заверили в «Сбере».

После регистрации в SBOL предыдущие версии можно удалить.

Как убедился корреспондент РБК, приложение можно найти в App Store, если в поисковик ввести и название, и разработчика: SBOL LLC OPEN.

Из-за введения санкций после начала военной операции на Украине в апреле 2022 года приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. В августе того же года в магазине приложений для iPhone появилось новое приложение «Сбера» — СБОЛ. В описании приложения было указано, что его разработчиком выступало ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions). Согласно данным СПАРК, компания была создана 18 февраля и занимается консультативной деятельностью, работой в области компьютерных технологий, созданием прочих программных продуктов, разработкой компьютерного ПО и т.п.

Позднее приложение СБОЛ несколько раз пропадало из магазина, в последний раз — в ноябре. В январе «Сбер» объявил о прекращении работы его устаревших мобильных приложений.