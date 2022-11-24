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Из App Store вновь пропало приложение для клиентов Сбербанка

Приложение СБОЛ для клиентов Сбербанка снова пропало из App Store
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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Мобильное приложение СБОЛ для клиентов Сбербанка — пользователей iOS вновь пропало из App Store, убедился корреспондент РБК.

Весной приложение Сбербанка было удалено из App Store и Google Play, после того как банк попал под блокирующие санкции США. В середине августа в App Store появилось приложение с функционалом Сбербанка под названием СБОЛ (эта аббревиатура раньше использовалась в качестве сокращенного названия «Сбербанк Онлайн»). Разработчиком выступило ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions).

В конце того же месяца СБОЛ из App Store пропало. Исчезло и приложение «Баланс», разработанное взамен «ВТБ Онлайн» для пользователей iOS (банк находится в американском списке SDN, как и «Сбер»).

В октябре приложение СБОЛ вновь стало доступно для скачивания по ссылке. «Сбер» рекомендовал пользователям установить его, а тем, у кого установлены более ранние версии приложения, — обновить до последней.

Теги
App Store «Сбербанк» мобильное приложение
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
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