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Сбербанк закрыл сделку по приобретению сервиса 2ГИС

Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 079,59 Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сбербанк закрыл сделку по приобретению картографического сервиса 2ГИС. Об этом говорится в совместном заявлении участников, поступившем в РБК.

По итогам сделки доля Сбербанка составила 72%, доля совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды — 3%. Основатели сервиса и менеджмент сохранили за собой 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС.

Сбербанк и 2ГИС утвердили «дорожную карту» совместных проектов на два года, указано в сообщении. В числе приоритетных направлений — развитие картографической платформы, которая поможет совершенствовать сервисы экосистемы и создавать новые продукты, запуск новых возможностей в геосервисе 2ГИС, в том числе маркетплейса, создание инструментов для разработчиков, которые позволят использовать данные и картографию 2ГИС в других мобильных приложениях и сервисах.

О том, что Сбербанк ведет переговоры об инвестициях в 2ГИС, РБК рассказывали источники в августе прошлого года. Как отмечали собеседники РБК, инициатором переговоров выступил сам 2ГИС, но для Сбербанка это было хорошей возможностью расширить свою экосистему. Кроме того, у Baring Vostok завершался инвестиционный период в проекте и фонд искал возможности выхода. В июне 2020 года Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в 2ГИС.

2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой $320 млн. По собственным данным, сервис охватывает 486 городов в 11 странах, его ежемесячная аудитория составляет около 50 млн пользователей.

Теги: Сбербанк, 2ГИС, сделка о покупке
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