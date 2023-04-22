Губернатор Сергей Аксенов: в небе над Крымом сработала система ПВО

Аксенов сообщил о работе ПВО над Крымом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В небе над Крымом отработали силы ПВО, сообщил губернатор Сергей Аксенов в своем телеграм-канале

По словам главы региона, повреждений и пострадавших нет. «Прошу всех соблюдать спокойствие», — написал он.

Крымские власти периодически сообщают о работе системы ПВО над полуостровов, регион подвергается атаке беспилотников. Например, 20 марта дрон атаковал город Джанкой на севере полуострова. Глава городской администрации Игорь Ивин сообщил, что один человек получил осколочное ранение.

29 марта Аксенов сообщал, что в Симферопольском районе Крыма был сбит и упал в поле беспилотник, предположительно «Стриж».

В середине апреля Аксенов объявил, что в Крыму не будет массовых мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы 9 Мая — демонстраций, военных парадов и шествия «Бессмертного полка». Он объяснил, что решение принято «по соображениям безопасности». При этом губернатор заверил, что ветеранов все равно поздравят с праздниками: сотрудники органов власти посетят их по месту жительства.

От проведения парада на 9 Мая также отказались в Севастополе, говорил губернатор Михаил Развожаев. Такое решение, по его словам, приняло Минобороны.