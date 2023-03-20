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В Крыму отразили атаку беспилотников

Аксенов: в Джанкое сработала система ПВО, обломки повредили магазин и домовладение
Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что город подвергся атаке беспилотников, повреждены несколько объектов, а один человек получил осколочное ранение
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В городе Джанкой на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин», — сообщил он, добавив, что один человек получил ранение. Обломки какого объекта, Аксенов не уточнил.

Вечером 20 марта местные телеграм-каналы, например, «Типичный Джанкой», написали о звуках взрывов в городе; также сообщалось о работе ПВО, которая пыталась сбить беспилотник. В «Типичном Джанкое» утверждалось, что обломки дрона упали на территории одной из школ, повреждены магазин и здание местного предприятия.

В ответ на это советник главы Крыма Олег Крючков призвал не распространять слухи и дождаться официальной информации. Позднее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов. Разрушения есть в частном доме на улице Южной, а в продуктовом магазине повреждены электросети. Мужчину, получившего осколочное ранение, госпитализировали.

В декабре Аксенов назвал беспилотники основной угрозой для полуострова. В последние месяцы Крым и Севастополь неоднократно атаковали беспилотные летательные аппараты. В начале марта 2023-го Аксенов заявил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма, в том числе логистические, защищены, полуострову «глобально» ничего не угрожает.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крым Сергей Аксенов ПВО беспилотники
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