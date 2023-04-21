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Захарова ответила на слова Писториуса о «приемлемых» ударах по России

Захарова попросила главу Минобороны ФРГ запомнить слова о приемлемости ударов по России
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России)

Министру обороны Германии Борису Писториусу следует запомнить свои слова о приемлемости ограниченных атак украинских сил на территории России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню», — написала она.

Захарова также поинтересовалась, не является ли атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» «приемлемой тактикой ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта».

Взрывы на «Северных потоках» произошли осенью прошлого года. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Писториус ранее сказал, что подвергшаяся нападению сторона во время боевых действий вправе заходить на территорию противника. Так может поступить и Украина в отношении России, это «совершенно нормально», отметил он. «До тех пор, пока атакам не подвергаются города, мирные люди, гражданские объекты, с этим придется смириться», — добавил немецкий министр.

С начала военной операции на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. Атакам подвергались в том числе Крым, Брянская, Белгородская и Курская области.

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В граничащих с Украиной российских регионах 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Также с весны 2022 года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.

Захарова ответила на слова Писториуса о «приемлемых» ударах по России
Захарова ответила на слова Писториуса о «приемлемых» ударах по России

Теги
Персоны
Мария Захарова Борис Писториус Германия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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