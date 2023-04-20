Московский политех перевел 11 групп на дистант из-за случая кори

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В Московском политехе перевели на дистанционный формат обучения студентов из 11 учебных групп, которые контактировали с зараженным корью. Об этом сообщили РБК в пресс-службе политеха.

«В корпусах Московского политеха открыты прививочные пункты. Также организованы дезинфекция и работа бактерицидных облучателей, ежедневно проводится медицинское наблюдение всех контактных лиц», — отметили в пресс-службе.

Сейчас заболевший находится в больнице. Других случаев проявления симптомов кори в вузе не выявили. Об обнаружении заболевшего Московский политех сообщил накануне.

До этого вспышку кори зафиксировали в Университете нефти и газа имени Губкина. Вуз ввел каникулы с 12 по 16 апреля, а также перевел студентов на удаленку на 21 день.

В марте Роспотребнадзор фиксировал случаи заболевания корью в разных регионах России, в том числе Московской, Ленинградской и Новосибирской областях. Ведомство объяснило рост заболевания корью прибытием туда непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.



