В Думе сообщили о прогрессе в переговорах Wildberries и пунктов выдачи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17) Инвестиции, 21 мар, 16:29 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4) Инвестиции, 21 мар, 16:29
Это еще не конец: как завершить выступление, чтобы его запомнили Pro, 15:00
Сборная России провела первый официальный матч за год под своим флагом Спорт, 14:55
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 14:46
Глава ЕЦБ: цифровой евро станет ключом к платежной автономии Европы Крипто, 14:41
Шойгу назвал число военных на параде 9 Мая в Москве Политика, 14:35
ЕС после обысков у сотрудников «Мемориала» напомнил о Нобелевской премии Политика, 14:35
Не бежать, а менять: пять шагов, чтобы преодолеть сложный жизненный этап Pro, 14:33
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Зеленский заявил о попадании ракеты в многоэтажный дом в Запорожье Политика, 14:32
Как выбрать летние покрышки: базовые правила РБК Autonews, 14:28
Ozon вслед за «Яндексом» и Qiwi обжаловал решение NASDAQ о делистинге Инвестиции, 14:28
Брокеры начали повышать минимальный порог для вывода валюты до $50 тыс. Инвестиции, 14:23
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР фашистской Германией Политика, 14:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:19
Morgan Stanley спрогнозировал рост индекса Hang Seng на 28% до конца года Инвестиции, 14:16
Бизнес ,  
0 

В Думе сообщили о прогрессе в переговорах Wildberries и пунктов выдачи

Депутат Гусев: Wildberries и ПВЗ достигли договоренностей по четырем пунктам из 12
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Представители Wildberries и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) ретейлера на очередной встрече в Госдуме достигли «полных договоренностей» по четырем пунктам повестки из 12. Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комитета Думы по контролю Дмитрий Гусев, передает корреспондент РБК.

По остальным пунктам «есть план совместной работы двух сторон» и конкретные сроки. «Мы договорились, что мы эти пункты публично не обсуждаем, это было бы некорректно», — сказал депутат. Он выразил уверенность, «что в ближайшие дни большинство вопросов будут закрыты». Через две недели в нижней палате пройдет еще одна встреча, на которой будут обсуждаться достигнутые результаты.

Сотрудники ПВЗ, по словам Гусева, рассказали, что у них идет проверка Генпрокуратуры, она касается «вопросов отношений с работодателем».

На прошлой неделе владельцы и сотрудники пунктов Wildberries в разных городах России устроили забастовки из-за введенной маркетплейсом новой системы штрафов: она предусматривает удержание с ПВЗ полной стоимости товара, если он бракованный или не соответствует заказанному. Wildberries в ответ объявила, что закроет пункты выдачи «нецивилизованных партнеров».

Вскоре в Госдуме прошла первая встреча с представителями компании и ПВЗ. Wildberries пообещала изучить претензии, отменила около 10 тыс. штрафов работникам пунктов выдачи и возобновила работу заблокированных точек.

Министр труда Антон Котяков говорил, что к компании сейчас «приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга» и ведомства разбираются с ситуацией. Прокуратура Московской области по поручению Генпрокуратуры обещала проверить данные о нарушении трудовых прав работников.

Читайте на РБК Pro
Рынок электрокаров падает. Остается ли у них потенциал для инвестора
SoftBank все-таки избавляется от Arm. Когда состоится IPO
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Что значит для экономики России партнерство с Китаем
Теги
Госдума Wildberries Дмитрий Гусев
Материалы по теме
Wildberries объявила о создании комиссии по спорам с пунктами выдачи
Бизнес
Wildberries возобновил работу заблокированных пунктов выдачи заказов
Бизнес
Роспотребнадзор и Минпромторг взяли на контроль забастовки в Wildberries
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter