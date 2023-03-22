Депутат Гусев: Wildberries и ПВЗ достигли договоренностей по четырем пунктам из 12

В Думе сообщили о прогрессе в переговорах Wildberries и пунктов выдачи

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Представители Wildberries и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) ретейлера на очередной встрече в Госдуме достигли «полных договоренностей» по четырем пунктам повестки из 12. Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комитета Думы по контролю Дмитрий Гусев, передает корреспондент РБК.

По остальным пунктам «есть план совместной работы двух сторон» и конкретные сроки. «Мы договорились, что мы эти пункты публично не обсуждаем, это было бы некорректно», — сказал депутат. Он выразил уверенность, «что в ближайшие дни большинство вопросов будут закрыты». Через две недели в нижней палате пройдет еще одна встреча, на которой будут обсуждаться достигнутые результаты.

Сотрудники ПВЗ, по словам Гусева, рассказали, что у них идет проверка Генпрокуратуры, она касается «вопросов отношений с работодателем».

На прошлой неделе владельцы и сотрудники пунктов Wildberries в разных городах России устроили забастовки из-за введенной маркетплейсом новой системы штрафов: она предусматривает удержание с ПВЗ полной стоимости товара, если он бракованный или не соответствует заказанному. Wildberries в ответ объявила, что закроет пункты выдачи «нецивилизованных партнеров».

Вскоре в Госдуме прошла первая встреча с представителями компании и ПВЗ. Wildberries пообещала изучить претензии, отменила около 10 тыс. штрафов работникам пунктов выдачи и возобновила работу заблокированных точек.

Министр труда Антон Котяков говорил, что к компании сейчас «приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга» и ведомства разбираются с ситуацией. Прокуратура Московской области по поручению Генпрокуратуры обещала проверить данные о нарушении трудовых прав работников.