Пункт СДЭК в Москве закрыли после обнаружения подозрительной посылки

Отделение СДЭК на Стартовой улице (Фото: cdek.ru)

Пункт выдачи СДЭК на Стартовой улице в Москве оцепили и эвакуировали, после того как туда пришла подозрительная посылка в виде статуэтки. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и «112». В СДЭК подтвердили РБК, что пункт временно закрыли.

«В настоящее время пункт выдачи заказов СДЭК на ул. Стартовая закрыт, работа будет восстановлена в ближайшее время. Сотрудники и клиенты СДЭК вне опасности», — сообщили в курьерской службе доставки.

В СДЭК уточнили, что исследованная сотрудниками правоохранительных органов посылка не представляет опасности. К 16:29 служба сообщила РБК, что пункт выдачи открыт, а работа восстановлена в полном объеме.

«112» сообщал, что отделение СДЭК оцепили из-за посылки, в которой была статуэтка. Mash добавил, что статуэтка выполнена в виде бюста. Посылка пришла на имя военкора Константина Исаева. Фигурка была осмотрена взрывотехниками.

Ранее неизвестные звонили Исаеву, который является корреспондентом телеканала «Звезда», и просили забрать посылку. Бюст был отправлен на адрес, по которому он больше не живет. Исаев сказал «360», что не воспринял предупреждение всерьез. «Таких звонков приходило за последние месяцы много, я их блокирую. Когда есть время, иногда смеюсь, поддерживаю разговор», — сказал военкор.

19 апреля телеграм-канал SHOT писал, что бюст маршала Георгия Жукова пришел, в том числе, военкору ТАСС Михаилу Терещенко и военному эксперту Константину Сивкову. По информации телеграм-канала, бюсты разослал некий Санька Б., который заказал партию гипсовых статуэток и попросил разослать адресатам к Пасхе, но с пометкой «подарки ко Дню волонтера». «360» сообщает, что фамилия Саньки — Белозеров.

2 апреля военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) на его творческой встрече в Петербурге передали статуэтку в виде бюста. После этого в «Патриот-баре» на Университетской набережной, где проходило мероприятие, произошел взрыв, в результате которого Татарский погиб, пострадали еще 40 человек. По данным источника РБК, взрывное устройство имело мощность от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно.

После этого правоохранительные органы задержали Дарью Трепову, которой предъявили обвинение по делу о взрыве. Ее обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).