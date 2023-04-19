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Военный эксперт Сивков получил подозрительную посылку с бюстом Жукова

Военный эксперт Сивков получил подозрительную посылку с бюстом маршала Жукова
Доктор военных наук Сивков через СДЭК получил посылку, которую не заказывал. При вскрытии саперами был обнаружен бюст маршала Жукова, который отправили на экспертизу. Схожие посылки были направлены другим экспертам, отметил он
Константин Сивков
Константин Сивков (Фото: Wikimedia Commons)

Доктор военных наук Константин Сивков получил посылку с подозрительным бюстом маршала Жукова.

«Мне через СДЭК прислали посылку, которую я не заказывал. При вскрытии полицией и саперами был обнаружен бюстик маршала Жукова, сейчас он находится на экспертизе», — рассказал он РБК.

Такие же посылки, по словам Сивкова, были отправлены Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву и корреспонденту агентства ТАСС Михаилу Терещенко, пишет Shot.

«Я сейчас не в Москве, все новости узнаю от коллег. Я ничего не получал», — сообщил РБК военкор Владислав Шурыгин.

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве во время творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге. Ему подарили статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство.

По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая присутствовала на встрече и вручила статуэтку военкору. Ее этапировали в Москву. Басманный суд 4 апреля на закрытом заседании арестовал ее до 2 июня.

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Позднее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что организаторами убийства Татарского являются спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров. В сообщении говорится, что исполнитель убийства Трепова была сторонницей «идеологии Алексея Навального».

Так, убийство было спланировано гражданином Украины Юрием Денисовым, который через сервис доставки и посредника передал Треповой взрывное устройство.

Владлен Татарский освещал спецоперацию на Украине. Его телеграм-канал насчитывал более 500 тыс. подписчиков.

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