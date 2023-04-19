Военный эксперт Сивков получил подозрительную посылку с бюстом Жукова
Доктор военных наук Константин Сивков получил посылку с подозрительным бюстом маршала Жукова.
«Мне через СДЭК прислали посылку, которую я не заказывал. При вскрытии полицией и саперами был обнаружен бюстик маршала Жукова, сейчас он находится на экспертизе», — рассказал он РБК.
Такие же посылки, по словам Сивкова, были отправлены Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву и корреспонденту агентства ТАСС Михаилу Терещенко, пишет Shot.
«Я сейчас не в Москве, все новости узнаю от коллег. Я ничего не получал», — сообщил РБК военкор Владислав Шурыгин.
Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве во время творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге. Ему подарили статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство.
По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая присутствовала на встрече и вручила статуэтку военкору. Ее этапировали в Москву. Басманный суд 4 апреля на закрытом заседании арестовал ее до 2 июня.
Позднее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что организаторами убийства Татарского являются спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров. В сообщении говорится, что исполнитель убийства Трепова была сторонницей «идеологии Алексея Навального».
Так, убийство было спланировано гражданином Украины Юрием Денисовым, который через сервис доставки и посредника передал Треповой взрывное устройство.
Владлен Татарский освещал спецоперацию на Украине. Его телеграм-канал насчитывал более 500 тыс. подписчиков.