Пункт выдачи СДЭК в Москве эвакуировали из-за резкого запаха

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Утром 10 апреля пункт выдачи заказов компании СДЭК на Ивантеевской улице в Москве закрыли из-за резкого запаха, который почувствовали сотрудники. Об этом РБК рассказали в пресс-службе СДЭК.

«Было принято решение закрыть ПВЗ до устранения причины появления запаха, сотрудники и посетители незамедлительно покинули помещение», — рассказал собеседник РБК. На место прибыли экстренные службы, а посетителей и работников пункта выдачи осмотрели врачи скорой помощи.

«Информация о том, что стало причиной появления запаха, станет доступна после проведения всестороннего расследования. СДЭК находится на связи со всеми задействованными в процессе службами», — уточнили в компании.

Там пояснили, что существует список запрещенных к перевозке грузов, а для опасных грузов действует специальный регламент перевозки. «К какой категории относился данный груз, мы узнаем после того, как получим информацию о его составе», — уточнили в пресс-службе.

Работу ПВЗ пообещали возобновить утром 11 апреля.

Телеграм-канал «112» писал, что один из сотрудников пункта выдачи на Ивантеевской уронил посылку, в которой, по предварительной информации, была емкость с формальдегидом, она разбилась. Из-за этого работники пункта и посетители почувствовали першение в горле и жжение в глазах. По данным канала, три человека обратились за медицинской помощью, одного из них госпитализировали.