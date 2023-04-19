Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО после конца конфликта

Петр Павел (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

О конкретных сроках, когда Украина вступит в НАТО, можно будет говорить только после окончания боевых действий, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО. Трансляция встречи велась на YouTube-канале альянса.

«Сначала война должна закончиться, и тогда мы сможем начать думать о возможных датах. И даже, когда война закончится, Украине придется восстанавливать свою экономику и вооруженные силы, чтобы снова стать стабильной страной», — сказал Павел, отметив, что на это потребуется время и много общих усилий.

Он добавил, что члены НАТО готовы оказывать долгосрочную поддержку Украине, включая ее восстановление и подготовку к будущему членству в альянсе.

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