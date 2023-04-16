Резников заявил, что Украина и Грузия не вошли в НАТО из-за Меркель

Меркель выступила против вступления Украины в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Уже после начала российской военной операции она сказала, что считает свою позицию правильной

Ангела Меркель, Бухарест, 2008 г. (Фото: Bogdan Cristel / Reuters)

США и европейские страны еще в 2008 году были готовы работать над вступлением Украины и Грузии в НАТО, однако бывший канцлер Германии Ангела Меркель убедила союзников по альянсу не делать этого, заявил в интервью La Razon украинский министр обороны Алексей Резников.

«Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — сказал он,

Речь идет о саммите НАТО в Бухаресте, где, по словам Резникова, рассматривалась реальная возможность того, что к альянсу присоединятся Украина и Грузия. В то же время, сказал министр, уже тогда на Западе применялась доктрина «не провоцировать Россию».

Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. За скорейшее присоединение Киева к альянсу выступают в том числе страны Прибалтики и Польша. Против выступила Германия, а в США заявили, что этот вопрос нужно обсуждать «в другое время».

Россия ведет военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Перед ее началом президент Владимир Путин называл вопрос о присоединении Киева к альянсу предрешенным. В декабре 2021 года Москва требовала гарантий от Запада, что Украина и другие страны бывшего СССР не войдут в военный блок. США отказали в этом.

Уже после начала военной операции России пресс-секретарь бывшего канцлера сообщил, что Меркель считает правильным решение в 2008 году не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО.