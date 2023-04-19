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В ООН ответили на сообщения, что Гутерриша «взбесила» церемония в Киеве

Представитель ООН: Гутерриш был удивлен решением Киева не согласовывать с ним церемонию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был удивлен тем, что Киев в ходе его визита в Киев без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена [в график] без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами» — сказал Дюжаррик «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что Гутерриш «категорические отрицает использование термина «ликвидация», которое приписали генсеку.

Накануне The Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение секретные документы Пентагона сообщила, что Гутерриш «был взбешен» неожиданной публичной церемонией 8 марта. Генсек ООН якобы сказал Дюжаррику, что он поехал на Украину, чтобы помочь, но украинцы «делают все, чтобы ликвидировать нас».

Гутерриш прибыл на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и обсудить продление черноморской инициативы по вывозу украинского зерна и российских удобрений. В этот день Зеленский провел с участием Гутерриша церемонию награждения женщин-военнослужащих. Украинский президент опубликовал фото и видео с мероприятия, которые «подразумевали, что генеральный секретарь поздравляет военнослужащих с одной стороны российско-украинского конфликта», отмечает WP. Сам Гутерриш неоднократно осуждал российскую военную операцию, при этом подчеркивая невмешательство ООН в боевые действия.

Теги
ООН Владимир Зеленский Киев Антонио Гутерриш
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