Сменился покупатель 215 ресторанов KFC в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:59
Эксперты указали на риски создания вредоносных кодов через ChatGPT Технологии и медиа, 11:55
Брат Фьюри нанес первое поражение нокаутировшему звезд UFC блогеру Спорт, 11:54
«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ сократить до 1 тыс. сотрудников Финансы, 11:54
Мосбиржа запустит торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар Инвестиции, 11:50
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:46
Spice Girls и Элтон Джон отказались выступить на коронации Карла III Life, 11:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Биржа Казахстана объявила о делистинге российских акций на фоне санкций Инвестиции, 11:35
Лавров заявил о срыве планов Запада по «расчленению» России Политика, 11:34
Почти все районы Одессы остались без света Политика, 11:27
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:23
В Брянской области из-за обстрела загорелся дом Политика, 11:18
Сменился покупатель 215 ресторанов KFC в России Бизнес, 11:14
Простая электронная подпись. Как оформить и отстоять ее силу в суде Pro, 11:09
Война санкций ,  
0 

Сменился покупатель 215 ресторанов KFC в России

Польский франчайзи KFC сменил покупателя 215 ресторанов в России
Новым покупателем вместо ООО «Альмира» стала компания «Смарт сервис», которая по франшизе управляла 41 рестораном KFC в Ижевске
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Польский франчайзи KFC — Amrest — расторг договор купли-продажи, заключенный с ООО «Альмира», и подписал новый договор с компанией «Смарт сервис», говорится в сообщении франчайзи. ООО «Смарт сервис ЛТД» по франшизе управляло 41 заведением KFC в Ижевске. Принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову.

«Amrest расторгла договор купли-продажи, заключенный с ООО «Альмира» 6 декабря 2022 г., и подписала новый договор купли-продажи со «Смарт сервисом» 25 февраля 2023 г., в основном на тех же условиях договора между Amrest и ООО «Альмира», — говорится в сообщении.

Сделку должна вновь согласовать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Amrest рассчитывает выручить от продажи бизнеса не менее €100 млн.

В начале марта 2022 года владелец бренда KFC — американская компания Yum! Brands — на фоне специальной военной операции на Украине объявил о приостановке инвестиций и развития в России, а также о закрытии своих ресторанов. Из 1 тыс. открытых заведений KFC в России (по состоянию на август 2021 года) непосредственно Yum! Brands принадлежало лишь 70 предприятий, остальные развивали по франшизе ее партнеры. Одним из крупнейших был польский холдинг Amrest — ему принадлежало 215 российских ресторанов KFC.

В марте Amrest вслед за Yum! Brands временно закрыл принадлежавшие ему российские рестораны KFC и Pizza Hut (управлял по мастер-франшизе) и приостановил операции на российском рынке.

В конце февраля ФАС одобрила продажу ресторанов KFC, которые Amrest развивала по франшизе Yum! Brands, компании «Альмира». Телеграм-канал Mash сообщал, что единственное ООО «Альмира», которое занимается организацией питания, является контрагентом «Военторга» и поставляет еду в военные столовые. Однако в пресс-службе антимонопольного ведомства уточнили РБК, что речь идет о зарегистрированном в подмосковном Одинцово ООО «Альмира» (занимается арендой и управлением недвижимостью). Компания была основана в 2008 году, ее единственным учредителем, согласно данным ЕГРЮЛ, является уроженка Нальчика Оксана Мокаева (Канокова).

В октябре прошлого года Yum! Brands объявила о продаже 70 ресторанов и мастер-франшизы KFC российскому франчайзи ООО «Смарт сервис ЛТД». По условиям сделки новый владелец постепенно должен переименовать все заведения в Rostic’s. В ноябре ФАС согласовала сделку.

Читайте на РБК Pro
Уборщики, настройщики и шпионы: какие клетки регулируют работу мозга
Как руководить бизнесом из-за границы, чтобы избежать проблем с законом
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах

Таким образом, «Смарт сервис» получит в совокупности 326 ресторанов.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Анна Захарова
KFC продажа бизнеса Польша
Материалы по теме
Новый владелец KFC в России ответил на жалобу франчайзи в правительство
Общество
Польский франчайзи KFC продаст российский бизнес за €100 млн
Бизнес
В Германии KFC извинилась за рекламу в память о «Хрустальной ночи»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter