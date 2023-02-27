Сменился покупатель 215 ресторанов KFC в России

Новым покупателем вместо ООО «Альмира» стала компания «Смарт сервис», которая по франшизе управляла 41 рестораном KFC в Ижевске

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Польский франчайзи KFC — Amrest — расторг договор купли-продажи, заключенный с ООО «Альмира», и подписал новый договор с компанией «Смарт сервис», говорится в сообщении франчайзи. ООО «Смарт сервис ЛТД» по франшизе управляло 41 заведением KFC в Ижевске. Принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову.

«Amrest расторгла договор купли-продажи, заключенный с ООО «Альмира» 6 декабря 2022 г., и подписала новый договор купли-продажи со «Смарт сервисом» 25 февраля 2023 г., в основном на тех же условиях договора между Amrest и ООО «Альмира», — говорится в сообщении.

Сделку должна вновь согласовать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Amrest рассчитывает выручить от продажи бизнеса не менее €100 млн.

В начале марта 2022 года владелец бренда KFC — американская компания Yum! Brands — на фоне специальной военной операции на Украине объявил о приостановке инвестиций и развития в России, а также о закрытии своих ресторанов. Из 1 тыс. открытых заведений KFC в России (по состоянию на август 2021 года) непосредственно Yum! Brands принадлежало лишь 70 предприятий, остальные развивали по франшизе ее партнеры. Одним из крупнейших был польский холдинг Amrest — ему принадлежало 215 российских ресторанов KFC. В марте Amrest вслед за Yum! Brands временно закрыл принадлежавшие ему российские рестораны KFC и Pizza Hut (управлял по мастер-франшизе) и приостановил операции на российском рынке.

В конце февраля ФАС одобрила продажу ресторанов KFC, которые Amrest развивала по франшизе Yum! Brands, компании «Альмира». Телеграм-канал Mash сообщал, что единственное ООО «Альмира», которое занимается организацией питания, является контрагентом «Военторга» и поставляет еду в военные столовые. Однако в пресс-службе антимонопольного ведомства уточнили РБК, что речь идет о зарегистрированном в подмосковном Одинцово ООО «Альмира» (занимается арендой и управлением недвижимостью). Компания была основана в 2008 году, ее единственным учредителем, согласно данным ЕГРЮЛ, является уроженка Нальчика Оксана Мокаева (Канокова).

В октябре прошлого года Yum! Brands объявила о продаже 70 ресторанов и мастер-франшизы KFC российскому франчайзи ООО «Смарт сервис ЛТД». По условиям сделки новый владелец постепенно должен переименовать все заведения в Rostic’s. В ноябре ФАС согласовала сделку.

Таким образом, «Смарт сервис» получит в совокупности 326 ресторанов.