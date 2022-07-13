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Ресторан Pizza Hut в Петербурге сменил название

Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменила название, теперь сеть работает под брендом «Пицца H», сообщают «Фонтанка» и «Петербургский дневник».

Новая вывеска появилась у ресторана по адресу: Невский проспект, 96. Теперь на логотипе изображен белый круг, исчезли фирменные детали — красный цвет и знак в виде крыши печи. При этом, по информации изданий, внутри ресторана остались старые логотипы.

Владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции в Россию
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О продаже сети пиццерий польской AmRest (франчайзи американской Yum! Brands) компании «Ной-М» «Коммерсантъ» писал в начале июня. Месяцем ранее издание сообщало о сорвавшейся из-за санкций сделке по продаже AmRest 267 ресторанов KFC и Pizza Hut в России инвестфонду «ВТБ Капитал».

Владелец сетей Yum! Brands сообщил о завершении процесса передачи прав собственности на Pizza Hut местному оператору 5 июля, добавив, что последний начал процесс ребрендинга. Тогда же компания уведомила о продаже местной компании сети KFC, отметив, что по окончании этой сделки полностью уйдет с российского рынка. При этом рестораны, принадлежащие российским франчайзи, продолжают работу, подчеркнули в пресс-службе KFC. В начале марта компания приостановила работу ресторанов, инвестиции и развитие бизнеса в России.

Теги
Санкт-Петербург рестораны смена названия пицца
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Владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции в Россию
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