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Владелец KFC и Pizza Hut анонсировал ребрендинг в России

Фото: Kai Schwoerer / Getty Images
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images

В июне завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу, идет аналогичная работа в отношении сети фастфуда KFC, следует из документов владельца сетей, американской компании Yum! Brands.

В заведениях KFC и Pizza Hut, права на которые были переданы, пройдет ребрендинг.

«По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — предупредили в компании.

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В начале марта в Yum! Brands сообщили о приостановке инвестиций в Россию и развития на российском рынке. На конец прошлого года в России было открыто 1086 ресторанов KFC и 50 ресторанов Pizza Hut, большинство из них находились под управлениме франчайзи. Собственные рестораны KFC в России Yum! Brands решила закрыть и договорилась о закрытии российских Pizza Hut с его главным франчайзи — польским холдингом Amrest. Эта компания объявила о временной приостановке операции в своих ресторанах KFC в России.

Крупнейший партнер Yum! Brands в России, отвечающий за KFC, это появившееся 2018 году совместное предприятие «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которой управляет ВТБ и группа инвесторов, среди которых арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group.

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