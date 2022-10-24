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Yum! Brands продаст российский бизнес KFC франчайзи из Ижевска

«Коммерсантъ»: Yum! Brands продаст российский KFC ижевскому франчайзи
В сделку вошли и права на бренд KFC, но покупатель будет обязан постепенно ребрендировать все рестораны сети. Вывески сменят на Rostic’s, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Американская компания Yum! Brands продаст 70 собственных ресторанов сети KFC в России ижевскому франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД», сообщил «Коммерсантъ». Сделку РБК подтвердил источник, близкий к российской компании.

Информацию том, что сделка состоялась, изданию подтвердила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, выступавшая консультантом со стороны покупателя. Сумму сделки она не раскрыла. По словам Малахатько, окончательное закрытие ожидается в конце года.

По данным СПАРК, ООО «Смарт сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», которая по франшизе управляет 41 заведением KFC. Предприниматели также развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и другие). В 2021 году Котов, который ранее был депутатом гордумы Ижевска, стал членом городской Общественной палаты.

Всего в России около 1 тыс. ресторанов KFC. Структура Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша» управляет около 70 заведениями KFC в России.

В марте этого года Yum! Brands приостановила работу своих ресторанов KFC в России и инвестиции в российский рынок. В июле она сообщила, что нашла покупателя на российский бизнес.

По данным СПАРК, в 2021 году выручка «Ям Ресторантс Раша» составила почти 18,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Остальными заведениями под вывеской KFC в России управляют независимые собственники по договорам лицензирования или франшизы.

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По словам источника «Коммерсанта», в сделку также вошли права на бренд KFC. В то же время он отметил, что у покупателя будет обязательство постепенно ребрендировать все рестораны сети KFC — в том числе заведения, работающие по франшизе.

По данным СПАРК, ООО «Ям Ресторантс Раша» 1 сентября зарегистрировала права на бренд Rostic’s. Как уточнил собеседник издания, новый покупатель приобрел права и на этот бренд и сеть в начале 2023 года начнет менять вывески.

«Права на торговую марку Ростик'с принадлежат Yum! Brands, соответственно их право распоряжаться ей по своему усмотрению», — заявили РБК в «Росинтер Ресторантс».

На рынке ходили слухи о продаже Yum! Brands принадлежавших ей российских ресторанов одному из франчайзи, говорит основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Но американской компании — владельцу бренда KFC, принадлежало только небольшое количество российских ресторанов — большинство развивали франчайзи, напоминает Миронов. По данным Yum! Brand’s, в России ей принадлежало только 6% всех ресторанов под брендом KFC (около 70 точек). Еще 214 ресторанов KFC в России по состоянию на конец 2021 года развивал польский холдинг Amrest — после начала военной спецоперации он приостановил работу своих заведений в России. Крупнейший партнер Yum! Brands в России, отвечающий за рост и развитие бренда KFC в России, — созданное в 2018 году совместное предприятие «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которой управляет ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Захарова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
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