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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов.

Заседание прошло в закрытом режиме. Сам Гершкович лично присутствовал в суде. Также на заседание приехала посол США в Москве Линн Трейси. Днем ранее она посетила Гершковича в СИЗО Лефортово.

Суд признал законным решение нижестоящего Лефортовского суда о мере пресечения американскому журналисту и оставил решение об аресте до конца мая в силе.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, его обвиняют по статье о шпионаже (ст. 276 УК), предельное наказание по которой предусматривает 20-летний срок лишения свободы.

В ФСБ считают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал Гершковича до конца мая.

Газета WSJ назвала арест своего журналиста «жестоким оскорблением свободной прессы». Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича. Госдепартамент США признал репортера «незаконно удерживаемым» в России.

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Кремль заявил, что «ситуация очевидная», поскольку журналиста «взяли с поличным». В МИДе говорили, что действия Москвы будут обосновываться «нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того».

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