Общавшегося с Гершковичем пиарщика задержали после обыска

Поводом для обыска, по данным Ural Mash и «УРАЛLIVE», стали посты Ширшикова об общении с журналистом WSJ Гершковичем и оправдании гибели военкора Татарского. Его подозревают в оправдании терроризма, пишет «Коммерсантъ»

Ярослав Ширшиков (Фото: shirshikoff / VK)

В Екатеринбурге пришли с обыском к пиарщику Ярославу Ширшикову, который первым рассказал о пропаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича (Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта, а затем арестован по уголовному делу о шпионаже), сообщают телеграм-каналы Ural Mash и «УРАЛLIVE» (его ведут сторонники телеведущего Владимира Соловьева).

Поводом для обыска каналы называют посты Ширшикова в его телеграм-канале, в которых он рассказывал об общении с Гершковичем, а также оправдывал гибель военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

РБК обратился за комментарием к Ширшикову и направил запрос в УФСБ по Свердловской области.

Утром 30 марта Ширшиков сообщил, что журналист оставил в редакции WSJ его телефон «на случай, если с ним что-то случится», и ночью ему позвонили из редакции и сообщили, что Гершкович пропал. Он также говорил, что корреспондент Wall Street Journal, в частности, писал об «отношении к ЧВК «Вагнер» в обществе».

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. ФСБ утверждает, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Против него возбудили дело о шпионаже.

Гражданская жена Ширшикова Нелли Каримова рассказала «Вечерним ведомостям», что около девяти утра в их квартиру «кто-то стал настойчиво стучать». За дверью стоял мужчина в синей форме, который представился сотрудником МЧС и сказал, что произошла утечка газа. По словам Каримовой, она действительно почувствовала запах газа. Тогда она позвала Ширшикова, который и открыл дверь. После этого внутрь ворвались силовики и надели на него наручники. Каримова рассказала, что те представились сотрудниками ФСБ и зачитали постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий. «Пока силовики работали в комнате, она была на кухне, держала собаку и ничего не могла видеть и слышать — дверь на кухню держал один из сотрудников ФСБ», — пишет издание. Потом Ширшикова увели, его гражданской жене сказали, что ее мужа доставят в отдел «просто побеседовать», сославшись на то, что он проходит свидетелем по делу, не уточнив по какому.

По данным «Коммерсантъ-Урал», утром 18 апреля Ширшикова задержали. По словам источника издания в силовых структурах, его подозревают в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за поста в телеграм-канале «Гусарская бравада» о гибели Татарского. После взрыва Ширшиков написал, что не испытывает «ни тени печали» из-за смерти военкора и назвал его «отморозком».

Военкор (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер. На следующий день по подозрению в причастности к взрыву была задержана 26-летняя Дарья Трепова, Басманный суд Москвы арестовал ее до 2 июня. Власти назвали гибель Татарского терактом. ФСБ обвинила в организации убийства спецслужбы Украины и «их агентуру».

Летом прошлого года Ширшикова задерживали за дискредитацию российских военных. Весной 2020 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга ограничил ему на полтора года свободу за призывы к массовым беспорядкам и за клевету на полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, которого он называл «польским шпионом». Летом того же года суд пересмотрел приговор, после того как Ширшиков выступил в защиту парка XXII Партсъезда, отправив его в колонию-поселение на семь месяцев и четыре дня.

В 2017 году Ширшиков сватался к экс-прокурору Крыма, бывшему депутату Госдумы и экс-замруководителя Россотрудничества Наталье Поклонской. Он также основал «Движение за возрождение гусарства» на Урале. В 2019 году Ширшиков объявил сквер у Театра драмы «пастафарианской святыней».