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Посол США приехала в Мосгорсуд на обжалование ареста Гершковича

Посол США Трейси приехала в Мосгорсуд на обжалование ареста журналиста WSJ Гершковича
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Посол США в России Линн М. Трейси пришла в Мосгорсуд, где сегодня рассмотрят жалобу на арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. «РИА Новости» опубликовало видео, на котором Трейси направляется в сторону здания суда.

Накануне Трейси посетила Гершковича в СИЗО Лефортово.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, ему вменяют статью о шпионаже (ст. 276 УК), предельное наказание по которой предусматривает 20-летний срок лишения свободы. В ФСБ считают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Лефортовский суд арестовал Гершковича до конца мая.

Газета WSJ назвала арест своего журналиста «жестоким оскорблением свободной прессы». Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича. Кремль заявил, что «ситуация очевидная», поскольку журналиста взяли с поличным».

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Теги
WSJ Эван Гершкович посол США Мосгорсуд
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