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Глава Минцифры рассказал, как в России будут заменять «Википедию»

Шадаев: Минцифры настаивает на приоритете «Знаний» перед «Википедией» в поисковиках
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Власти рекомендуют вместо «Википедии» пользоваться отечественным энциклопедическим порталом «Знания», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент РБК. По словам министра, портал должны запустить в начале 2023 года, уже подготовлено более 100 тыс. статей.

«Мы рекомендуем его к использованию вместо «Википедии». «Википедия» по-прежнему доступна, но дальше мы будем просить, чтобы именно портал «Знания» был в приоритете при поисковой выдаче», — уточнил он, комментируя возможность блокировки «Википедии».

Портал «Знания» разрабатывается с 2019 года на базе Большой российской энциклопедии. Основные его задачи — популяризация науки и «создание и поддержание в актуальном состоянии электронной национальной базы знаний на русском языке, консолидирующей сведения об окружающем мире», а «важнейшей социальной функцией» портала создатели называют «доступность правдивой научной информации и формирование доверия пользователя к ней». В подготовке статей участвуют представители разных сфер, а в экспертном сообществе состоят авторы статей, рецензенты, эксперты, консультанты, научные кураторы. Летом тестовая версия «Знаний» стала доступна для пользователей.

К «Википедии» у российских властей после начала военной операции на Украине неоднократно появлялись вопросы. В марте Роскомнадзор пригрозил заблокировать ее из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». В ведомстве объяснили, что материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», и о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями». В апреле у Роскомнадзора возникли претензии к статье о президенте России Владимире Путине (в частности, к разделам «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)». Кроме того, регулятор потребовал удалить статьи «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей, что зарегистрированная в США НКО Wikimedia Foundation нарушает российское законодательство, так как «Википедия» не удаляет «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». При этом в «Википедии» появление маркировки в поисковиках объяснили тем, что Wikimedia Foundation не открыла представительство в России в соответствии с законом о приземлении.

В ноябре суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информационным ресурсам) из-за неудаления статей о спецоперации на Украине.

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Теги
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