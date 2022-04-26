Суд оштрафовал фонд Wikimedia на ₽5 млн за статьи о спецоперации и порохе

Штраф за неудаление ряда статей о событиях на Украине составил 3 млн руб. Еще на 2 млн руб. «Википедию» оштрафовали за статьи о порохе

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation, (ему принадлежит российская «Википедия») на 5 млн руб. за неудаление статей о событиях на Украине и статей об изготовлении пороха, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Причиной первого штрафа на 3 млн руб. стали семь статей «Википедии», в том числе о спецоперации России на Украине, о событиях в Буче, о разрушении больницы и театра в Мариуполе, передает ТАСС со ссылкой на материалы, оглашенные в суде. Штраф выписан за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации).

Как заявил юрист Wikimedia, в деле есть документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не дает рассмотреть протокол полноценно. Он добавил, что кто угодно может редактировать статьи на «Википедии» — вносить правку с указанием источника, которую затем проверяют модераторы, передает «РИА Новости».

Второй штраф на 2 млн руб. выписан за статьи о дымном и бездымном порохе. Ранее решение с требованием удалить эти материалы вынесли суды Тверской и Тамбовской областей. Согласно решениям судов, эти статьи были расценены как информация о способе и методах изготовления взрывчатых веществ, передает ТАСС.

РБК обратился за комментарием в Wikimedia.

С конца февраля Роскомнадзор неоднократно требовал от русскоязычной «Википедии» удалить ряд статей о событиях на Украине. В противном случае, как заявляли в ведомстве, платформе может грозить штраф или блокировка.

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В первом уведомлении, которое «Википедия» получила от Генпрокуратуры в начале марта, речь шла о статье «Вторжение России на Украину (2022)». В ведомстве заявили, что материал содержит информацию «о многочисленных жертвах» среди российских военных и мирного населения Украины, в том числе детях, а также о необходимости снимать деньги со счетов в России в связи с санкциями.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский тогда предположил, что «прокуроры смотрели какую-то более старую версию статьи». По его словам, указанную статью одновременно дополняют «огромное количество людей», и пользователи «с самыми разными взглядами на происходящее» следят за достоверностью и нейтральным изложением информации. «Все сомнительные, непроверенные, противоречивые утверждения из статьи оперативно убираются», — заверил Козловский.

В начале апреля Роскомнадзор потребовал удалить еще пять статей, касающихся событий на Украине, в том числе в Буче и Мариуполе. Затем, в середине месяца, «Википедия» получила еще два уведомления с требованием удалить материалы о спецоперации, размещенные в статье онлайн-энциклопедии о президенте России Владимире Путине. Как заявили в РКН, в последнее время «Википедия» стала «новой линией постоянных информационных атак на россиян». В ведомстве считают, что авторы размещенных на сайте статей «целенаправленно дезинформируют пользователей» и что на ресурсе «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».

На фоне этих претензий в Роскомнадзоре накануне, 25 апреля, сообщили, что «Википедия» может попасть под закон о «приземлении» иностранных ИТ-компаний, согласно которому компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. российских пользователей обязаны открывать в России свое представительство. В «Википедии» предупреждали, что в этом случае она рискует получить статус иноагента.