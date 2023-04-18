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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД не согласился с оценкой США бразильской позиции по Украине

Глава МИД Виэйра: я не согласен с оценкой Кирби бразильской позиции по Украине

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра не согласился с оценкой бразильской позиции по конфликту на Украине, которую высказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает Globo.

По словам Кирби, «Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты». Он заявил об этом после того, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сказал, что США поощряют эскалацию на Украине, поставляя ей оружие.

«Я совсем не согласен. Совсем нет. Я не знаю, как и почему он пришел к такому выводу, но я совершенно не согласен», — сказал Виэйра.

16 апреля Лула да Силва предложил создать похожий на G20 формат для переговоров по завершению конфликта на Украине. В то же время он сказал, что «начать войну было проще, чем выйти из нее», и отметил, что Европа и США способствуют продолжению боевых действий.

17 апреля глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Бразилию. Он был принят президентом и встретился с Виэйрой. На переговорах главы МИД уделили внимание «ключевым сюжетам глобальной повестки дня и региональной проблематики, включая вопросы взаимодействия России и Бразилии на многосторонних площадках».

Ранее Лавров говорил, что переговоры с Украиной по урегулированию ситуации могут быть только с учетом интересов России. По его словам, речь в мирных переговорах с Киевом должна идти о том, на каких принципах будет основываться «новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего».

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24 февраля, в годовщину военной операции на Украине, Китай представил свой мирный план по урегулированию конфлиат. Документ включает 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других положений — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях Китая полноценного плана. В ноябре он озвучил украинскую «формулу мира», состоящую из десяти условий. Она предполагает прекращение боевых действий и «возвращение справедливости».

В Кремле заявили, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Теги
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