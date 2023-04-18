Военком заявил, что весной в Москве призовут свыше 5 тыс. человек

Военком Локтев: в ходе весеннего призыва в Москве на службу призовут свыше 5 тыс. человек

Свыше пяти тысяч человек призовут на военную службу в ходе весенней призывной кампании в Москве, заявил ТАСС военный комиссар столицы Максим Локтев.

«В соответствии с установленным заданием штаба Западного военного округа в ходе весенней призывной кампании 2023 года в Москве на военную службу будет призвано свыше пяти тысяч москвичей», — сказал Локтев.

По словам комиссара, призывники не будут направляться в новые регионы России — Луганскую и Донецкую народные республики и Херсонскую и Запорожскую области. Он уточнил, что в Москве работают около 150 призывных комиссий.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Он предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной. Глава Минцифры Максут Шадаев допустил, что такой реестр может появиться не раньше осенней призывной кампании.

Локтев заявлял, что тестовая рассылка электронных повесток будет осуществляться только после принятия правительством соответствующего постановления. Он говорил, что тестировать сервис начнут уже во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля.

В 2022 году министр обороны Сергей Шойгу пообещал направить меньше россиян на военную службу — 134,5 тыс. граждан, это меньше, чем весной 2021 года. Тогда он также говорил, что призывники не будут направляться «ни в какие горячие точки». В 2021 году планы по призыву составляли 134 650 человек по всей стране. Осенью Путин подписал указ о призыве 127,5 тыс. человек.