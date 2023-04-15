Генштаб заявил о сохранении всех отсрочек для призывников

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Все отсрочки от призыва в армию сохраняются в полном объеме. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил полковник Андрей Бирюков, говоря о ходе весеннего призыва и о законе об электронных повестках.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — сказал он. Чтобы решить связанные с ними вопросы, россиянам больше не нужно являться в военкомат лично, напомнил военный.

В России для этих целей создали единый электронный реестр воинского учета, чтобы упростить взаимодействие граждан с военкоматами, заверил Бирюков. Военнообязанные смогут направлять документы для уточнения или изменения о себе данных в электронном виде, напомнил он. Сообщать о внесении таких изменений, равно как и о постановке на воинский учет, гражданам будут через портал «Госуслуги», уточнил он.

При этом полковник пообещал, что «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста после принятия соответствующего закона не будет.

Вечером 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. В соответствии с документом, в стране создадут единый реестр для воинского учета. В него внесут личные данные военнообязанных, в том числе о месте проживания и военно-учетной специальности. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически. Сведения будут предоставлять ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонд.

На основании этой базы в стране создадут реестр повесток, доступ к нему граждане получат через личный кабинет в самом реестре, через портал госуслуг или МФЦ.

Электронная повестка будет дублировать документ в письменной форме. Прежние способы их вручения (лично и через работодателя) сохранятся. Повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в реестре повесток.

Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой. С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах». После вручения призывник получит предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если он не явится в военкомат в течение 20 дней.