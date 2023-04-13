Кремль опроверг участие Путина в решении по аресту журналиста WSJ

Эван Гершкович (Фото: The Moscow Times / Handout via Reuters)

Владимир Путин не принимал решения об аресте Эвана Гершковича, такими вопросами занимаются спецслужбы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это не прерогатива президента. Этим занимается спецслужбы, они выполняют свою работу», — сказал он.

О том, что президент Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента американской газеты со ссылкой на источники сообщал Bloomberg.

Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге, его обвиняют в шпионаже. ФСБ утверждает, что репортер по заданию США собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. Лефортовский суд Москвы арестовал его до конца мая.

Материал дополняется.