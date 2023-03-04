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Посольство назвало вмешательством санкции США по делу Кара-Мурзы

Посольство России: США вмешиваются во внутренние дела санкциями по делу Кара-Мурзы

Введенные против российских чиновников санкции со стороны США по делу журналиста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом в список иноагентов) являются вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

«Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию», — говорится в заявлении сотрудника дипмиссии.

Гиренко добавил, что «властям Соединенных Штатов вместо размахивания санкционной дубинкой пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома».

3 марта США ввели санкции против трех россиян, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к нарушению прав Кара-Мурзы. В России против оппозиционера возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающая наказание в виде лишения свободы до десяти лет). Он находится под арестом. Кара-Мурза вину не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.

Под ограничения попали, в частности, судья Басманного суда Елена Ленская, судья Мосгорсуда Илья Козлов и Данила Михеев, который, по мнению Минфина США, выступал экспертом-свидетелем по делу оппозиционера. 

Теги
Владимир Кара-Мурза санкции США посольство России в США
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