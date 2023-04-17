В МИДе заявили, что Россия одна противостоит конгломерату Украины и НАТО

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Россия в одиночку противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на конференции «Украина между Россией и Западом». Его слова приводит ТАСС.



Галузин отметил, что в этом конгломерате Украине «отведена роль плацдарма в противостоянии с Россией, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений».



Замглавы МИДа добавил, что Украина стала «камнем преткновения в отношениях между Россией и Западом» и превратилась «в расходный материал политики коллективного Запада». По его мнению, Украина стала для Запада способом «удержать ускользающую из их рук однополярность и былую гегемонию».

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России «нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной»

В НАТО утверждали, что оказание Украине военной поддержки не делает их стороной конфликта. В начале года НАТО оценило оказанную за год помощь Украине в $120 млрд.

Ранее в НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией. Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал размещение дополнительных боевых сил в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии «сигналом русским», если Россия решит «прийти к НАТО».