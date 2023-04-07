Кремль заявил об отсутствии сомнений в вовлеченности НАТО в конфликт

Дмитрий Песков: у нас нет сомнений в том, что США и НАТО вовлечены в конфликт на Украине

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Россия не сомневается в том, что США и НАТО прямо и косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для CNN, отвечая на вопрос об утечке в соцсети секретных документов о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины.

«У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной», — сказал Песков.

Секретные документы, которые касались нужд украинской армии при подготовке контрнаступления, были опубликованы в Twitter и Telegram ранее на текущей неделе, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации США. По данным издания, американское военное ведомство начало собственное расследование по этому поводу, а также ведет работу по удалению данных.

В «слитых» документах нет информации о том, как, когда и где Украина планирует начать наступление, поясняет NYT. Однако они содержат сведения о том, в чем нуждаются украинские военные для наступления по данным на 1 марта, а это может дать косвенные «подсказки» российской стороне, к чему готовиться.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал эти документы «псевдосливом» и «фотошопом», по его словам, сведения в них не являются достоверными, а настоящие планы ВСУ скоро будут видны «на поле».

Президент страны Владимир Заленский днем 7 апреля провел совещание с военными, на котором мероприятия по предотвращению утечек о военных планах сил обороны Украины стали одной из тем.

Украинская сторона не раз заявляла, что планирует перейти в наступление. Министр обороны Алексей Резников говорил, что оно может состояться в апреле-мае, в ходе него будут использованы полученные от Запада танки Leopard. Reuters сообщал, что Украина подготовила для контрнаступления восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек.