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Третья страна в ЕС захотела запретить импорт украинского зерна

Власти Болгарии вслед за Польшей и Венгрией обсудят запрет на импорт украинского зерна
Ранее поставки зерна с Украины запретили Венгрия и Польша. Решение они объяснили необходимостью защиты собственных сельскохозяйственных секторов. Власти Болгарии не исключили введения аналогичного запрета
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Власти Болгарии обсудят идею временного запрета на поставки зерна с Украины по примеру Польши и Венгрии. Об этом заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.

«Необходимо защитить болгарские интересы, тем более когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то накопления [украинского зерна] на нашей территории могут увеличиться», — объяснил министр, сообщив, что ожидает доклады о юридической составляющей запретов на импорт, введенных в Венгрии и Польше.

Гечев предположил, что к 18 апреля Министерство экономики соберет информацию, необходимую для принятия решения, и обсудит такую возможность с президентом Болгарии Руменом Радевым.

В начале апреля пять восточноевропейских стран, среди которых Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, призвали Еврокомиссию (ЕК) закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям». Они отметили, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут.

Спустя две недели польское правительство объявило об ограничениях на импорт ряда продуктов c Украины до 30 июня 2023 года. Под запрет попали, в частности, зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные продукты. Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что меры приняты для защиты польского сельскохозяйственного сектора.

Вслед за Польшей Венгрия также запретила ввоз сельхозпродукции с Украины. По словам министра сельского хозяйства Иштвана Надя, украинские аграрии стали экспортировать на европейский рынок помимо зерна и масличных культур большое количество другой продукции. Из-за беспошлинного режима на ввоз украинских товаров и их низкой себестоимости аграрная отрасль Венгрии может пострадать, пояснил он. Этот режим был введен Евросоюзом летом прошлого года, он действует до 5 июня.

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В ЕК запрет Польши и Венгрии на импорт зерна и других продуктов питания c Украины сочли неприемлемым. «Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии о запрете на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции c Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому односторонние действия неприемлемы», — говорится в заявлении ЕК.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Болгария Польша Венгрия запрет на импорт зерно Украина Военная операция на Украине
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