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Киев обвинил Варшаву в нарушении соглашений из-за запрета на импорт зерна

Власти Украины заявили о нарушении Польшей договоренностей из-за запрета на импорт зерна
Варшава до 30 июня 2023 года запретила импортировать украинские зерно, фрукты и овощи, вино, мясо и ряд других товаров. Власти Польши заявили, что продолжают поддерживать Киев, но должны принять меры для защиты своих фермеров
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Власти Украины сожалеют о решении Польши временно запретить импорт украинского зерна и некоторых других продовольственных товаров, говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия страны.

В ведомстве заявили, что действия Варшавы противоречат договоренностям между двумя странами, по которым Киев до 1 июля должен был поставлять через Польшу пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс только транзитом.

«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самое трудное положение у фермеров Украины», — заявило ведомство. В министерстве сообщили, что они несут большие убытки из-за продолжающихся боевых действий, «при этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег».

По словам министра Николая Сольского, с Украины через польскую границу в месяц экспортируется от 500 до 700 тыс. т сельскохозяйственной продукции, передает «Укринформ». Из них около 150-200 тыс. т продавалось в Польше.

Польское правительство объявило об ограничениях 15 апреля. Запрет на импорт будет действовать до 30 июня 2023 года, он распространяется на зерно, сахар, фрукты и овощи, вино, говядину и телятину, молоко и молочные продукты, яйца, мясо птицы и другие продукты, сообщил министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что меры приняты для защиты польского сельскохозяйственного сектора. «Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы будем поддерживать ее <...> Но в задачу руководства страны в первую очередь входит защита интересов своих граждан», — сказал он (цитата по Reuters).

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В марте министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая со ссылкой на оценку Еврокомиссии сообщил, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна. В апреле эти страны призвали Еврокомиссию закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям», заявив, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут. 7 апреля власти Польши сообщили, что Украина согласилась прекратить импорт зерна на территорию страны и теперь останется исключительно транзит.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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