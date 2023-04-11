Пушилин заявил о контроле над административными зданиями в Артемовске

Российские войска продолжают успешное окружение Авдеевки в ДНР и держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ, также сказал он

В Артемовске (украинское название — Бахмут) все административные здания находятся под контролем российских подразделений. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Украинские военные остаются на западе города, рассказал он. Сейчас в западной части Артемовска ведутся ожесточенные бои, активные действия начинаются в районе железной дороги.

«Там, где они сейчас еще закрепились, в западной части, ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора, кроме как идти вперед и сдаваться в плен», — отметил врио главы ДНР.

Пушилин также сообщил, что российские военные улучшили позиции на угледарском и марьинском направлениях. Помимо этого, ВС России успешно окружают Авдеевку и плотнее держат пути снабжения ВСУ под огневым контролем.

Ранее 11 апреля Пушилин сообщил, что российские войска также смогли существенно улучшить позиции на горловском направлении. По его словам, ВС России продвигаются вперед «ценой больших усилий».

Накануне Пушилин заявил о взятии под контроль более 75% территории Артемовска. Во время поездки в город он не увидел «ни одного целого здания».

Врио главы ДНР подчеркнул, что говорить о полном контроле российской армии над Артемовском пока рано. «Противник сейчас сконцентрировал очередную линию в районе железнодорожных путей», — сказал он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля объявил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг. «Юридически мы взяли Бахмут», — отметил он.