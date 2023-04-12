Минобороны сообщило о взятии «Вагнером» трех кварталов в Артемовске

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала в районе Артемовска (украинское название Бахмут), сообщает в ежедневной сводке Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что действия штурмовых отрядов прикрывали с флангов подразделения Воздушно-десантных войск.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что более 80% территории Артемовска уже находится под контролем российских сил.

«Мы сконцентрированы на Бахмуте, продолжаем выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая часть — это более 80% — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города, и об этом вы знаете», — сказал Пригожин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин тогда же сообщил, что в Артемовске все административные здания находятся под контролем российских подразделений.

Украинские военные еще остаются на западе города, рассказал он, там ведутся ожесточенные бои, активные действия начинаются в районе железной дороги.



«Там, где они сейчас еще закрепились, в западной части, ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора, кроме как идти вперед и сдаваться в плен», — отметил врио главы ДНР.