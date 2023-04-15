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Госдеп США сообщил о выделении Украине $4,9 млрд к сентябрю

Госдеп США: в сентябре Украине будет направлено $4,9 млрд бюджетной поддержки

В сентябре США пошлют Украине $4,9 млрд в качестве бюджетной поддержки через Всемирный банк, сообщает Госдепартамент страны.

«США предоставили правительству Украины $18 млрд бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Дополнительные $4,9 млрд будут доступны в сентябре», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении Госдепа уточняется, что масштабы финансирования, необходимые для реконструкции страны, зависят от тесного сотрудничества с частным сектором, чтобы стимулировать инвестиции. «Успех Украины должен подкрепляться необходимыми реформами, которые сосредоточены на надлежащем управлении, верховенстве закона и борьбе с коррупцией», — подчеркнули в Госдепартаменте.

24 февраля США выделили Украине $10 млрд на поддержку энергетики и правительства. Помимо этого, в конце февраля Вашингтон начал посылать Киеву дополнительные $9,9 млрд как грантовое финансирование, которое будет распределено также через механизмы Всемирного банка «Государственные расходы на поддержание административного потенциала.

Президент США Джо Байден заявлял, что после начала российской военной операции Вашингтон предоставил Киеву помощь на «что-то около $100 млрд», и отмечал, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

12 апреля Всемирный банк выделил грант в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Средства для проекта предоставил Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины. Планируется увеличение суммы до $300 млн за счет вкладов и взносов от партнеров по мере расширения проекта. Еще раньше, 29 марта, Канада пообещала выделить Украине кредит на сумму $1,78 млрд через Международный валютный фонд.

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Российское руководство критикует военную и финансовую помощь Украине в конфликте с Россией. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что считает неизбежной победу России на Украине. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа», - заявил российский лидер.

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