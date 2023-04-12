Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление инфраструктуры

Всемирный банк (Вашингтон, США) (Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС)

Всемирный банк выделил грант в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в заявлении организации.

Средства для проекта предоставляет Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF). Предполагается, что сумма будет увеличена до $300 млн за счет вкладов и взносов от партнеров по мере расширения проекта.

План восстановления украинской энергетической инфраструктуры включает в себя закупку критически важного оборудования: различных видов трансформаторов, электроустановок для приема и распределения электроэнергии, автоматических выключателей и устройств релейной защиты. В числе аварийного оборудования для теплоинфраструктуры — мобильные котлы отопления и детали для ремонта сетей централизованного теплоснабжения.

«За последний год энергоинфраструктура понесла ущерб в размере $11 млрд и стала одной из самых важных областей, где Украина нуждается в срочной поддержке», — сказала управляющий директор Всемирного банка по операциям Анна Бьерде.

Как отмечается в заявлении организации, осенью и зимой было повреждено более 50% энергоинфраструктуры Украины, что привело к перебоям в подаче электроэнергии по всей стране, нехватке продовольствия, тепла и воды.

Большинство электростанций страны после ремонта снова подключили к сети, за последний месяц в крупных городах почти не было серьезных отключений электроэнергии, отмечают во Всемирном банке. Однако из-за ущерба подстанциям все еще возникают перебои в подаче электричества в большинстве регионов.

Всемирный банк выделил на помощь Украине уже более $23 млрд (включая обязательства, которые взяли на себя спонсоры). Согласно оценке организации и Программы развития ООН, большая часть ущерба энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины приходится на электроэнергетику — примерно $6,5 млрд. Ущерб атомным станциям составил около $770 млн. В организациях считают, что для экстренного ремонта необходимо срочно выделить не менее $1,2 млрд.