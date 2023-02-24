США выделили Украине $10 млрд на поддержку энергетики и правительства

Новый пакет финансовой помощи пойдет на бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную помощь в энергетической сфере, заявил Блинкен

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Соединенные Штаты выделят свыше $10 млрд на поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте дипведомства.

«Сегодня в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию и министерством финансов мы объявляем о выделении помощи на сумму более $10 млрд, что включает бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную помощь в энергетической сфере для украинцев, пострадавших от атак со стороны России», — заявил он.

Помимо этого, госсекретарь отметил, что на этой неделе Вашингтон начал выделять Украине дополнительные $9,9 млрд как грантовое финансирование, которое будет распределено через механизм Всемирного банка «Государственные расходы на поддержание административного потенциала». Он подчеркнул, что эти средства «имеют решающее значение» для Украины и необходимы, чтобы украинское правительство продолжало удовлетворять «насущные потребности своих граждан».

«Мы также работаем с Конгрессом над предоставлением дополнительной энергетической помощи Украине в размере $250 млн, которые позволят нам удовлетворить неотложные потребности [Украины], включая критически важное оборудование для электросетей», — добавил госсекретарь.

Помимо финансовой помощи Украине, 24 февраля Соединенные Штаты также ввели санкции против российских физлиц и компаний, в том числе против 11 российских банков, компаний ОПК, федеральных ведомств и «Сколково». Также под ограничения попали 48 губернаторов, 9 министров, телеведущая Ольга Скабеева и др.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что после начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву помощь на «что-то около $100 млрд» и отмечал, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Российские власти критикуют поставку вооружений Украине, а президент Владимир Путин указывал, что считает неизбежной победу России на Украине.