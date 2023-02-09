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Байден заявил, что Путин «уже потерял Украину»

Президент США Байден: Путин «уже потерял Украину»
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством. Путин называл победу России неизбежной
Вице-президент США Камала Харрис и президент Джо Байден
Вице-президент США Камала Харрис и президент Джо Байден (Фото: Getty Images)

Президент России Владимир Путин рассчитывал на «распад НАТО», которое бы испугалось действий российской армии, а также поддержку всех русскоязычных украинцев, которые бы приветствовали военных, но «ничего из этого не происходит», заявил американский президент Джо Байден в интервью PBS NewsHour.

По словам Байдена «Путин ни за что не сможет с этим справиться». Также президент США заявил, что Путин «уже потерял Украину».

Журналистка напомнила Байдену о словах конгрессмена-республиканца Джима Джордана, призвавшего правительство передать предназначенные для Украины средства американцам. При его упоминании Байден рассмеялся. Журналистка указала, что США потратили на поддержку Украины «что-то около $100 млрд», и спросила, является ли озвученное им ранее обещание поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» бессрочным обязательством. «Это твердое обязательство», — подтвердил президент США.

Путин неоднократно говорил, что считает неизбежной победу России на Украине. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов», — рассказал он в середине января.

По мнению российского президента, конфликт стал последствием действий Запада по «растаскиванию исторической России», он при этом считает Москву «единственным настоящим гарантом» территориальной целостности Украины. «Наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — заявил он в июле прошлого года.

Байден заявил, что Путин «уже потерял Украину»
Байден заявил, что Путин «уже потерял Украину»

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