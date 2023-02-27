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Эстония выделила Украине пакет военной помощи на почти €400 млн

ERR: Эстония выделила Украине новый пакет военной помощи на почти €400 млн

Украина 26 февраля получила от Эстонии новый пакет военной помощи на почти €400 млн (более 1% от ВВП страны), сообщает телерадиовещательная компания ERR. В него вошли автоматы, пистолеты, беспилотники, тепловизионные камеры, генераторы и зарядные устройства, а также оборудование для одежды.

В Киеве 26 февраля прошла встреча министра обороны Эстонии Ханно Певкура с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которой Таллин сообщил об очередном пакете военной помощи.

Эстония получит возмещение из Европейского фонда мира в размере €156 млн, отмечает ERR.

В сотрудничестве с Германией Эстония пожертвовала Украине два полевых госпиталя и медицинские принадлежности на сумму около €15 млн. Третий полевой госпиталь Эстония пожертвует Украине в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые поддержали проект на сумму €7,8 млн. Третий госпиталь появится на Украине в ближайшие недели.

Ранее Таллин передавал Киеву ракеты противотанковой ракетной системы Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, тральщики, транспортные средства, коммуникационную технику, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты.

Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Украина остро нуждается в поставках вооружений и боеприпасов из Европы. По его словам, Таллин предлагает направить ВСУ миллион артиллерийских снарядов за полгода.

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Он призвал повысить свою мощность производства, поскольку при нынешних мощностях Европе потребовалось бы четыре года на производство такого количества боеприпасов.

Победа Украины может быть гарантирована лишь быстрыми действиями со стороны западных стран, указал Рейнсалу.

Bloomberg сообщал, что Эстония предложила инвестировать около €4 млрд ($4,3 млрд) в совместные закупки патронов. Источники агентства указали, что окончательное решение примут на встрече лидеров ЕС в марте. Румыния и Нидерланды уже поддержали данную инициативу.

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Виктория Громова Виктория Громова
Эстония Украина
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