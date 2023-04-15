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Экс-госсекретарь США Помпео решил не участвовать в выборах президента

Бывший госсекретарь США Помпео отказался от участия в выборах президента в 2024 году

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет участвовать в президентской гонке в 2024 году от Республиканской партии. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я принял решение. <...> Мы пришли к выводу, что не стоит присоединяться к гонке в 2024 году. Хотя мы глубоко заботимся об Америке и проблемах, о которых я говорил последние полтора года — и, честно говоря, на протяжении десятилетий, — важно понимать, что сейчас не наш момент», — заявил Помпео.

На вопрос о том, связано ли его решение с участием в гонке экс-президента Дональда Трампа, который был его начальником, Помпео ответил отрицательно, а затем добавил, что полностью поддержит возможного кандидата от республиканцев. Отказ от участия в гонке он объяснил семейными обстоятельствами.

В 2021 году Помпео допускал, что может баллотироваться на должность главы государства, если Трамп откажется бороться за президентское кресло. Тогда он говорил, что сильно переживает за США и планирует придерживаться консервативных взглядов.

Помпео был госсекретарем при Трампе с 2018 по 2021 год.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. О своем участии в гонке уже объявил Трамп, посоветовав своему главному конкуренту, губернатору штата Флорида Рону Десантису, отказаться от участия в праймериз. Нынешний президент Джо Байден заявил, что скоро объявит о решении выдвигаться на второй срок.

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