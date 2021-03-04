Помпео допустил участие в президентских выборах в 2024-м вместо Трампа

Если предыдущий президент США Дональд Трамп откажется от идеи баллотироваться в 2024 году, то это вместо него готов сделать Майк Помпео, руководивший Госдепом. «Я всегда готов бороться», — сказал Помпео

Майк Помпео (Фото: Octavio Jones / Reuters)

Майк Помпео, который возглавлял Госдеп США в администрации президента Дональда Трампа, в эфире телеканала Fox News заявил, что он может баллотироваться на должность главы государства на следующих выборах.

Отвечая на вопрос ведущего о том, готов ли он принять участие в выборах в 2024 году, если Трамп откажется бороться за президентское кресло, Помпео сказал: «Я всегда готов бороться».

«Я сильно переживаю за Америку», — добавил он, отметив, что уже «очень давно является частью консервативного движения». «Я и дальше планирую придерживаться тех же взглядов», — уточнил Помпео.

О возможности баллотироваться в президенты в 2024 году Трамп говорил в конце прошлого года сразу после того, как стало известно о его проигрыше на президентских выборах демократу Джо Байдену. Тогда еще действующий президент сказал: «Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года».