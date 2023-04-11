Трамп посоветовал Десантису не участвовать в праймериз республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал губернатору Флориды Рону ДеСантису, который является его основным конкурентом на выдвижение от Республиканской партии, отказаться от участия в праймериз. Об этом со ссылкой на публикацию Трампа в его социальной сети Truth Social сообщает The Hill.

«Рон ДеСантис — молодой человек, который, мягко говоря, плохо справляется со мной, судя по опросам. Я считаю, что если он решит баллотироваться в президенты, это принесет только вред и раздор в Республиканскую партию», — написал Трамп.

При этом, как сообщает The Hill, предвыборный штаб Трампа критикует ДеСантиса за то, что он не уходит в отставку с поста губернатора, намереваясь баллотироваться в президенты. В 2018 году он ушел из конгресса, чтобы участвовать в выборах губернатора Флориды. «ДеСантис хочет участвовать в президентской кампании во время законодательной сессии Флориды, получая при этом зарплату и заставляя налогоплательщиков брать на себя расходы за его безопасность», — заявил официальный представитель штаба Стивен Ченг.

Сам ДеСантис еще не объявлял о решении участвовать в президентской гонке в 2024 году.

По данным опроса, проведенного Ipsos, Трамп лидирует среди кандидатов от республиканцев с большим отрывом — за него готовы проголосовать 58% избирателей, которые относят себя к этой группе, когда как за ДеСантиса только 21%.

О том, что Трамп будет участвовать в президентской гонке в 2024 году, он сообщил в ноябре 2022-го. Его представители подали документы в Федеральную избирательную комиссию для участия в выборах.

Американский журнал The National Interest назвал пять потенциальных кандидатов от Демократической партии за пост президента. Нынешнего американского лидера Джо Байдена в списке нет, но есть Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния, бывший генпрокурор штата и нынешний вице-президент страны. Она выступает за повышение минимальной зарплаты в стране и сокращение расходов на образование.